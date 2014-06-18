زيدان يعود إلى ليبيا بعد 3 أشهر من الغياب

عاد رئيس الوزراء الليبي السابق، علي زيدان، إلى بلاده بعد أشهر على مغادرته البلاد إثر عزل حكومته من قبل المؤتمر الوطني العام. وقال زيدان في حديث لقناة "الحدث" إنه عاد إلى ليبيا، وإنه يتواجد في مدينة البيضاء.

وتأتي عودة زيدان بعد إطلاق الجيش الوطني الليبي معركة الكرامة من أجل القضاء على المتشددين في ليبيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية السابق، علي زيدان، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أنه عائد إلى ليبيا للقيام بواجبه الوطني في الدفاع عن ليبيا في "هذه اللحظة الفارقة من تاريخ البلاد"، حسب تعبيره.

وأكد زيدان في مقابلة مع صحيفة "المغرب" التونسية أنه يدعم عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر، مشيراً إلى أن "هذا التحرك ليس مرتبطاً بشخص معين، لكن جاء بناء على تحرك شعبي عام تطور بسبب وجود اللواء خليفة حفتر كعسكري لديه من الحزم ما لم يتوفر لغيره في الظرف الراهن".

وبين زيدان أن حفتر "ليس سياسياً ولن يحكم ليبيا، بل هو يقود مهمة ضد الإرهاب وضد الجماعات المتشددة، لذلك أصبح مشروعا وطنيا".

وشدد زيدان، الذي كان يتحدث من مدريد، على أن "بعض الجهات والأحزاب داخل المؤتمر الوطني العام على غرار جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء، تدعم التطرف والجماعات المتطرفة بالمال".