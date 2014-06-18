ليبيا تطالب بإعادة أبو ختالة الذي اعتقلته أميركا

أدان مسؤولون في الحكومة الليبية، الأربعاء، عملية أميركية لاعتقال رجل يشتبه بأنه دبر لهجوم دام على القنصلية الأميركية في بنغازي، واصفين احتجازه بأنه خرق للسيادة الليبية.

وقال صالح المرغني، وزير العدل الليبي، إن المشتبه به أحمد أبو ختالة ينبغي إعادته إلى ليبيا ومحاكمته هناك، وهذا أول رد فعل رسمي من طرابلس على هذا الموضوع.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان "تدين الحكومة هذا الاعتداء المؤسف على السيادة الليبية ودون علم مسبق للحكومة الليبية في وقت تعاني فيه مدينة بنغازي من اختلالات أمنية".

واعتقلت قوة كوماندوس أميركية في ليبيا أحمد أبو ختالة، أحد المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم الدامي على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي أثار جدلا حادا في واشنطن، كما أعلن البنتاغون الثلاثاء.

وقد تم توقيف أبو ختالة في ليبيا، الأحد، في عملية للقوات الأميركية التي تعاونت بشكل وثيق مع عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي). وأعلن البنتاغون أن أبو ختالة معتقل حاليا "في مكان آمن خارج ليبيا" في طريق نقله إلى الولايات المتحدة.

وأكدت الحكومة الليبية حقها في محاكمة أبو ختالة "على أراضيها وبموجب قوانينها، وتطالب الحكومة الأميركية بتسليم المواطن المذكور لليبيا للتحقيق معه ومحاكمته أمام القضاء الليبي".

من جهته، قال وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، خلال مؤتمر صحافي، هناك مذكرة توقيف صادرة بحق أبو ختالة في ليبيا، لكن بدون إعطاء تفاصيل حول التهم. وأضاف أن قوات الأمن الليبية لم تعتقل المشتبه به "بسبب الوضع الأمني" في بنغازي.

وأوضح وزير العدل الأميركي، اريك هولدر، الثلاثاء، أن أحمد أبو ختالة يواجه حاليا ثلاث تهم، بينها "قتل شخص خلال هجوم ضد مؤسسة فيدرالية"، وأنه يمكن أن "تضاف إليها تهم أخرى في الأيام المقبلة"، ويواجه عقوبة الإعدام.

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنه من المرتقب أن يمثل أمام القضاء "في الأيام المقبلة".