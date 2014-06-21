اشتباكات في بنغازي بالتزامن مع بدء الانتخابات

شهدت مدينة بنغازي الليبية، اليوم السبت، اشتباكات قوية بين القوات الامنية المشتركة المسؤولة علي حماية المدينة بقرار من الحكومة الليبية (حكومة الثني) وبين قوات تابعة لدرع ليبيا، وهي ميليشيات تابعة لإحزاب إسلامية.

ويأتي ذلك، فيما توجهت الجاليات الليبية بالخارج السبت، في 13 دولة بين عربية وإفريقية وأوروبية إلى صناديق الاقتراع بالسفارات الليبية في الخارج، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والتي تستغرق يومين، والمقرر لها أن تبدأ في مختلف المدن الليبية يوم الأربعاء المقبل.

وقال مدير إدارة التوعية والعلاقات بالمفوضية محمد النعاجي في تصريح له أمس: إنه سيتم بث جميع المؤتمرات الصحافية من داخل المركز الإعلامي بثا مباشرا في قناة "الشبابية"، كما يتم التنسيق حاليا للبث من داخل محطات الاقتراع بالخارج لنقل فعاليات عملية الاقتراع التي ستجرى اليوم ولمدة يومين في (13) دولة.

وأضاف النعاجي، أن المفوضية، استكملت إعداد خطة زمنية لمواعيد المؤتمرات الصحفية لنشر سير ومستجدات ونتائج عملية الاقتراع، لافتا إلى أن المفوضية ستفتح مساء اليوم مركزها الإعلامي بعد وضع اللمسات الأخيرة لتجهيزه بكل المتطلبات، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع بالخارج.

وأشار إلى أن المفوضية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المركز ويجري حاليا العمل على تجهيز القاعة الرئيسية، ومكتب تسجيل اعتماد المراقبين، وتجهيز غرفة الصحفيين وغرفة الترجمة الفورية، ومتابعة استكمال تركيب وصلات وكوابل معدات النقل المرئي، وتجهيز خط الفايبر الخاص بالنقل المرئي لكل القنوات الليبية والدولية.