مراكز الاقتراع جاهزة في كل ليبيا باستثناء درنة

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح في مقابلة خاصة مع "العربية"، الجمعة، أن كل مناطق ليبيا قامت باستلام مواد الاقتراع والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع جاهزة في كل أنحاء ليبيا إلا مدينة درنة شرق ليبيا التي تسيطر عليها جماعات متطرفة.

وأكد السايح في مقابلاته أنه وكامل أعضاء المفوضية وبالتعاون مع الأمم المتحدة وفروا كل سبل نجاح هذه التجربة الديمقراطية الجديدة في ليبيا رغم الأوضاع الأمنية، مشيراً الى أن أربع منظمات دولية فقط طلبت مراقبة الانتخابات على الارض نظراً للتدهور الأمني في البلاد.

وتفتتح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مساء يوم السبت مركزها الإعلامي بعد وضع اللمسات الأخيرة لتجهيزه بكل المتطلبات، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع بالخارج. وسيتولى المركز تنسيق المتطلبات الإعلامية والتواصل مع القنوات ومع الإعلاميين بالداخل والخارج، ودعمهم بالمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأوضح مدير إدارة التوعية والعلاقات بالمفوضية محمد النعاجي أن "المفوضية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المركز ويجري حالياً العمل لتجهيز القاعة الرئيسية، ومكتب تسجيل اعتماد المراقبين، وتجهيز غرفة الصحافيين وغرفة الترجمة الفورية، ومتابعة استكمال تركيب وصلات وكوابل معدات النقل المرئي، وتجهيز خط الفايبر الخاص بالنقل المرئي لكل القنوات الليبية والدولية.

وأضاف النعاجي أنه سيتم بث جميع المؤتمرات الصحافية من داخل المركز الإعلامي بثاً مباشراً، كما يتم التنسيق حالياً للبث من داخل محطات الاقتراع بالخارج لنقل فعاليات عملية الاقتراع التي ستجرى يومي 21، 22 يونيو في 13 دولة.

ولفت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد استكملت إعداد خطة زمنية لمواعيد المؤتمرات الصحافية لنشر سير ومستجدات ونتائج عملية الاقتراع، إلا أن مشاركة الصحافة الدولية ضعيفة جداً وعدد الصحافيين المشاركين في متابعة الانتخابات قليل جداً.

وعقدت الحكومة الليبية اجتماعاً في طرابلس استعرضت خلاله جملة من القضايا المحلية، في مقدمتها الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات الجارية لإنجاز الانتخابات البرلمانية، واتخذت خلاله عدداً من القرارات.

وتستعد 22 محطة انتخاب في 13 دولة، صباح يوم غدٍ السبت، لاستقبال الناخبين الليبيين الذين سيدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب للمرحلة الانتقالية الثالثة، وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأنها قامت بإجراء التدابير والاستعدادات اللازمة لعملية الاقتراع التي ستستمر حتى يوم 22 يونيو الجاري، بالتعاون مع منظمة الهجرة التي أخذت على عاتقها تسليم مواد وأوراق الاقتراع إلى الدول المعنية كافة.

وأضافت أن آخر الشحنات الخاصة بمواد الاقتراع قد وصلت يوم العاشر من الشهر الجاري، وتم تصميم ورقة الاقتراع على شكل مصفوفة تحوي خانات مرقمة حسب أسماء المرشحين ودوائرهم الانتخابية.

وأكدت المفوضية أن مكاتب الاقتراع بالخارج ستفتح في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت ليبيا، حيث ستنطلق العملية بداية في دولة ماليزيا بحسب فروق التوقيت والتي يبلغ عدد الناخبين بها 750 ناخبًا.

وذكرت المفوضية أن أكثر البلدان كانت تسجيلاً للناخبين هي بريطانيا وبها 2391 ناخبًا، تليها الولايات المتحدة الأميركية، وسجلت في إيرلندا أقل نسبة تسجيل حيث بلغ عدد المسجلين 301 من الناخبين.