الليبيون يتجهون لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد

أقر المؤتمر الوطني الليبي قبل قليل موازنة العام الجديد والبالغة ستة وأربعين مليار دولار. القرار يأتي وسط جدل حول شرعية المؤتمر بعد أن انتهت ولايته وقام بالتجديد لنفسه.

ويتجه الليبيون، الأربعاء المقبل، للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم للبرلمان في ثاني انتخابات منذ سقوط القذافي، ومع اقتراب الاستحقاق مازال الهاجس الأمني يشكل مصدر قلق لليبيين الذين يراهنون على نجاح المسؤولين في وضع حد للفلتان الأمني.

وأكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الخيار الوحيد أمام الليبيين جميعا في هذه المرحلة.

وقال في كلمة لدى افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية "إن الانتخابات القادمة تؤسس لمبدأ التداول السلمي للسلطة، وتعزز مستقبل بناء دولة ديمقراطية"، مشيداً بالمؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية لتوفيرهما متطلبات العملية الانتخابية القادمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، أحمد الأمين، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تعد رسالة واضحة على عزم وتصميم الشعب الليبي لبناء دولته الديمقراطية رغم كل الظروف التي يمر بها.

الإقبال على التصويت في الخارج

وتجاوزت نسبة المشاركة في اليوم الأول 25% في الخارج، وقال مصدر من السفارة الليبية في ماليزيا إن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بدأت بشكل سلس وميسر، وإن الانتخابات شهدت إقبالاً جيداً من الجالية والطلبة المقيمين في البلاد.

فيما شهدت المحطة الانتخابية لليبيين في تونس نسب إقبال جيدة نسبياً في أول أيام الانتخابات البرلمانية في الخارج.

وأفاد مشرف انتخابات مجلس النواب للجالية الليبية في مصر، مفتاح السكران، بأن الإقبال على التصويت بانتخابات مجلس النواب، السبت، في القاهرة كان ضعيفاً ومخيباً للآمال.

وفي ألمانيا، قال السفير الليبي هناك، السنوسي كويدير في تصريحات صحافية إن إقبال الجالية الليبية في ألمانيا على التصويت في انتخابات مجلس النواب، السبت، كان كبيراً جداً وفاق التوقعات.

وتنتهي اليوم مساء عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لكل دولة انتخابات مجلس النواب لليبيين في الخارج، وتبدأ الاستعدادات لعملية الانتخاب الرئيسية في الخارج يوم 25 يونيو لأكثر من مليون ونصف ناخب وسط تخوفات أمنية كبيرة.