إطلاق سراح المدير التنفيذي لتلفزيون ليبيا بعد خطفه

أطلق سراح المدير التنفيذي للتلفزيون الليبي، طارق الهوني، بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين. وكان المركز الليبي لحرية الصحافة عبر عن استنكاره الشديد لاختطاف المدير التنفيذي للتلفزيون الليبي، مطالباً السلطات الأمنية بالعمل على تحريره بأقصى سرعة.

وأكد بعض الموظفين بقناة ليبيا الوطنية أن مسلحين يرتدون سترات واقية من الرصاص دخلوا بسيارتين وقالوا إنهم يتبعون فرقة الإسناد الثامنة بوزارة الداخلية واعتقلوا الهوني دون وجود أي وثيقة تفيد بأنه مطلوب للعدالة.

وأكد رئيس المركز محمد الناجم لـ"العربية نت" أن الهوني تعرض للتهديد أكثر من مرّة، فضلاً عن محاولات التضييق عليه في عمله، واختطافه أثناء أحداث غرغور في نوفمبر الماضي، وكل هذا بهدف السيطرة على الخطاب الإعلامي للتلفزيون الليبي وتوجيهه، حسب تعبيره. وأضاف الناجم أن مخازن التلفزيون الوطني الليبي تعرضت للسرقة في مرّات عدّة.

وفسّر الناجم استهداف الإعلاميين بليبيا بأنها محاولة من بعض الجهات للسيطرة على المشهد الإعلامي وتوظيفه لمصالحها.

يُذكر أن ليبيا شهدت اغتيال إعلاميين واختطاف آخرين، فضلاً عن الاعتداء عليهم أثناء القيام بعملهم واقتحام مقراتهم أكثر من مرّة.