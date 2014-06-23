شعارات طريفة في الحملة الانتخابية البرلمانية الليبية

رغم الظروف الأمنية المتوترة، والأجواء المشحونة التي تمر بها ليبيا، والإصرار على إنجاح الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، والتي انطلقت بدوائر الخارج منذ السبت الماضي شهدت الحملة الانتخابية التي ترتكز أساسا على معلقات المرشحين ووعودهم الانتخابية، مواقف لافتة وطريفة في أكثر من دائرة انتخابية.

أحد المترشحين ظل مواكبا للحدث العالمي المتمثل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل، لينطلق منها من خلال مخاطبته الناخبين بـ"استمتع بكأس العالم وانتخب الأفضل لمجلس النواب"، مستغلا شعار البطولة على معلقته الانتخابية، وهو يأمل في استمالة جمهور الناخبين من متتبعي نهائيات المونديال بالبرازيل.

فيما خاطب مرشح آخر ربات البيوت ممن ليس لديهن مورد مداخيل مالية واضحة، واعدا إياهن بفرصة حج أو عمرة أو منحة مالية.

وجعل أحد المتقدمين للانتخابات البرلمانية شعار حملته الانتخابية "من أجل وطن لنا ولأبنائنا"، وظهر في الصورة الرسمية للحملة محاطا بجمع من الأطفال.

وعنون ناخب آخر حملته الانتخابية بـ"مرشح الشعب"، وهو يأمل الفوز بأصوات الناخبين من مختلف الفئات والأعمال.

فيما وعد أحد المترشحين ناخبيه بأنه سيعمل على تحقيق التفوق على الأميركيين "بالعمل والإيمان نفوق الأميركان".

هذه بعض المواقف الطريفة واللافتة من الحملة الانتخابية التي تدخل اليوم مرحلة الصمت الانتخابي ليتوجه الناخبون بالداخل الليبي إلى مكاتب الاقتراع يوم الأربعاء لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، باستثناء مدينة درنة (شرق بنغازي) التي يسيطر عليها المتشددون ولا يسمحون بإجراء الانتخابات فيها، مثلما لم يسمحوا بإجراء انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بها.