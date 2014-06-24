متري: الأمم المتحدة منحازة إلى مشروع بناء دولة ليبيا

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا طارق متري على أهمية الانتخابات البرلمانية المقررة غداً الأربعاء في ليبيا، بعد أن أجريت بالخارج وسط حذر شديد.

وشدد متري في تصريحات نقلها راديو الأمم المتحدة على أن الانتخابات "مناسبة للمنافسة بدلا من المواجهة، وفرصة للاختيار الحر دون ضغوط خارج العملية السياسية".

إلا أن متري أكد أيضا على أن الانتخابات لا يمكن أن تضع حدا للاضطراب والانقسام الحاد حول قضايا وطنية بالغة الأهمية والحساسية.

وشدد متري الذي كان يتحدث في الاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل على أن التعامل مع الخلافات مازال محفوفا بالصعوبات، وهو ما يتطلب "العمل على بناء توافقات حول قضايا منها مبادئ العمل السياسي الذي تنبذ العنف" ورفض "استبعاد الآخر أو إقصائه".

وأكد متري أن بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا ليست طرفا في أي نقطة خلافية، بل هي تعمل على التوفيق بين مختف وجهات النظر، لأنها "منحازة إلى ليبيا ومشروع قيام الدولة فيها".

وختم متري تصريحاته بالقول إن البعثة تعمل على تقديم المساعدة التقنية والمشورة خدمة لمشروع الدولة الليبية الجديدة.

ويذكر أن أصوات عدة شككت في الفترة الأخيرة في دور البعثة، متهمة إياها بالانحياز إلى طرف دون آخر، وقد نفت البعثة مرارا وتكرارا ما نسب لها من اتهامات.