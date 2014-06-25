ليبيا.. طرائف الانتخابات من الكرة إلى ربات البيوت

رغم الظروف الأمنية المتوترة التي تمر بها ليبيا، والإصرار على إنجاح الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم شهدت الحملات الانتخابية للمرشحين مواقف لافتة وطريفة في أكثر من دائرة انتخابية بغرض التأثير وجذب أكبر نسبة من الناخبين.

ولعل من طرائف الحملات الانتخابية، ما ظل منها مواكباً للحدث العالمي المتمثل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل، لينطلق منها مخاطبا الناخبين بـ"استمتع بكأس العالم وانتخب الأفضل لمجلس النواب".

فيما خاطب مرشح آخر ربات البيوت واعداً إياهن بفرصة حج أو عمرة أو منحة مالية، أما المرشح الآخر فظهر في الصورة الرسمية للحملة محاطاً بجمع من الأطفال تحت شعار "من أجل وطن لنا ولأبنائنا".

