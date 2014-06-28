مندوب ليبيا: الحكومة والدولة تمولان الجماعات المسلحة

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن الجماعات المسلحة هي التي تسيطر الآن على ليبيا، معرباً عن أسفه لأن الدولة والحكومة تمولان تلك الجماعات.

وقال الدباشي في لقاء مع "العربية" إنه يأمل أن يكون البرلمان الجديد قادرا على توفير الحماية لنفسه، بعيداً عن تلك الجماعات.

وكشف الدباشي أن المحامية والناشطة الليبية سلوى بوقعيقيص اغتيلت داخل منزلها وأنها صورت مجموعة من المتطرفين أمام المنزل، ونشرت صورتهم على الإنترنت قبيل دقائق من عملية الاغتيال.

واغتال مسلحون مجهولون مساء الأربعاء الماضي عضو المجلس الانتقالي الليبي السابق المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص برصاصة في الرأس، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

ونددت السفيرة الأميركية في ليبيا ديبوراه جونز باغتيال بوقعيقيص، واصفة إياه في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" بـ"العمل الجبان والحقير والمشين ضد امرأة شجاعة وليبية وطنية حقة".

وتعد سلوى سعيد بوقعيقيص المحامية المدافعة بشدة عن حقوق الإنسان قبل ثورة 17 فبراير 2011 وبعدها، من رموز هذه الثورة كونها من مؤسسي المجلس الوطني الانتقالي السابق الذي قاد مرحلة الثورة منذ انطلاقها.