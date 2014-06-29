أبو ختالة الليبي يدفع ببراءته أمام القضاء الأميركي

دفع أحمد أبو ختالة، المسؤول المفترض عن الهجوم الدامي على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا عام 2012، ببراءته، السبت، خلال أول مثول له أمام القضاء الأميركي في واشنطن.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن أبوختالة الذي نقل إلى العاصمة الأميركية، صباح السبت، اتهم بـ"التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين".

وأسفر الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بتاريخ 11 سبتمبر 2012 عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة موظفين أميركيين آخرين.

وسوف يمثل أبوختالة للمرة الثانية أمام القضاء عند الساعة 11,00 (15,00تغ) من صباح الأربعاء.

وأضاف البيان أن "التحقيق سيتواصل، وأن وزارة العدل قد تضيف اتهامات أخرى".

ونقل البيان عن وزير العدل، اريك هولدر، قوله "الآن وأحمد أبو ختالة في الولايات المتحدة، سوف يشعر بكل ثقل نظامنا القضائي".

وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس إن أحمد أبو ختالة نقل صباح السبت بمروحية إلى واشنطن من سفينة تابعة للبحرية الأميركية كان معتقلا فيها منذ القبض عليه في ليبيا من قبل القوات الخاصة الأميركية قبل أسبوعين.