إعلان نتائج انتخابات البرلمان في ليبيا خلال 15 يوما

قالت مفوضية الانتخابات في ليبيا إن البلاد ستحتاج إلى أسبوعين لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي ونشر النتائج النهائية.

وانتخبت ليبيا برلمانا جديدا يوم الأربعاء في انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا وشابتها أعمال عنف. لتبدأ فصلا جديدا في انتقال متعثر نحو الديمقراطية منذ أن أطاحت انتفاضة مسلحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه يتوقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات في منتصف شهر رمضان الذي يبدأ اليوم الأحد.

ونشرت المفوضية نتائج جزئية من بعض المدن لكن السايح قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لفرز الأصوات وتقديم نتائج دقيقة.

وأقبل أقل من نصف من يحق لهم الانتخاب على التصويت مما يعكس خيبة الأمل من الفوضى التي سيطرت على البلاد منذ الإطاحة بالقذافي.