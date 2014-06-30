الداخلية الليبية تمنح المواطنين تراخيص حمل السلاح

قرّر وزير الداخلية الليبي المكلف صالح مازق تفويض مديري الأمن بمختلف مدن ليبيا بمنح تراخيص حمل السلاح الخفيف والذخيرة للمواطنين.

وأكد القرار ضرورة مراعاة شروط عدّة لمنح التراخيص، من أهمها أن يكون حامل الترخيص قد بلغ 21 سنة من العمر، وأن يكون حسن السلوك ولم تسجل ضدّه قضايا تتعلق بحمل السلاح، وأن يكون سليم المدارك العقلية، ولم يقع الحكم عليه في قضايا جنائية تزيد مدة عقوبتها على سنة.

وأفادت وزارة الداخلية الليبية بأنها استندت في إصدار هذا القرار إلى قانون سنة 1967 المتعلق بالأسلحة الخفيفة والذخائر.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن معدل امتلاك الأسلحة في ليبيا يتجاوز ثلاث قطع لكل ليبي.

وقد سعت الحكومات المتعاقبة بعد سقوط العقيد القذافي إلى بحث خطط فعالة لتجميع السلاح إلا أن مختلف المحاولات قد باءت بالفشل.

ويرفض أغلب الليبيين تسليم أسلحتهم أو حتى بيعها للدولة لعدم ثقتهم بالأجهزة الرسمية من جهة، وإدراكهم أن الدولة عاجزة الآن عن حماية مواطنيها.

كما تنشط في ليبيا تجارة الأسلحة التي تتم عبر أسواق مفتوحة للعموم في تحدّ صارخ لأجهزة الدولة، ويستغل آخرون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبيع الأسلحة بعرضها على الصفحات وبيان مميزاتها وسعرها، وعند الاتفاق تتم الصفقة في الشارع.