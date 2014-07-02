قاضية تأمر بإبقاء أبو ختالة معتقلا في أميركا

أقرت قاضية أميركية فدرالية، اليوم الأربعاء، بضرورة الاستمرار في اعتقال المتهم الليبي أحمد أبو ختاله، انتظارا لمحاكمته.

وأبو ختاله هو المتهم الرئيسي في الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي قبل حوالي عامين، والذي أدى إلى مقتل السفير الأميركي وأربعة أشخاص آخرين هناك.

أبو ختاله، والذي يبلغ 43 من العمر، متهم بالتآمر لتنفيذ الاعتداء، حسب إيداع قدمته الحكومة الأميركية أمس الثلاثاء. أما أبو ختاله فأكد أنه غير مذنب، في أول ظهور له أمام القضاء السبت الماضي.

وكتبت الحكومة في الإيداع أن أبو ختاله هو مدير لكتيبة "عبيدة ابن الجراح"، وهي جماعة متطرفة انضمت لحركة "أنصار الشريعة" التي تعتبر جماعة ارهابية حسب القانون الأميركي.

الإيداع كتب بهدف إقناع القضاء بمواصلة اعتقال أبو ختاله لحين بدأ محاكمته، والتي قد لا تبدأ قبل العام المقبل. وهو إجراء قانوني اعتيادي، ولا يعتبر الإيداع شاملا لجميع التهم أو الدلائل الموجهة ضد أبو ختالة.

وكُتب في الإيداع: "في الأيام التي سبقت الاعتداء، قام المتهم بالتعبير عن قلقه وعارضته لوجود منشأة أميركية في بنغازي.. بعد إجلاء الأميركيين من المبنى قام المتهم بالدخول إلى مجمع المباني وأشرف على عملية سرقة الموارد من المكان".

ويشرح الإيداع أن أبو ختاله اعتقل من قبل القوات الأميركة في 25 يونيو الماضي وأنه كان مسلحا حين اعتقل.

لكن الإيداع لا يقدم أي أدلة أخرى تربط بشكل مباشر بين أبو ختاله ومقتل الأميركيين.

ومن جهتها، قالت محامية الدفاع عن أبو ختاله، ميشيل بيترسون، في جلسة الاستماع، إن الحكومة أيضا لم تقدم أي دلائل تثبت اتهامها بعد، مضيفةً: "تركنا لنعتمد على الإعلام للحصول على المعلومات".

ويشير الإيداع إلى أن أبو ختاله قدم معلومات للسلطات الأميركية اثناء تواجده على الباخرة العسكرية، قبل نقله الى الولايات المتحدة، ولكن بدون أي تفاصيل تشير الى نوع المعلومات أو الاعترافات التي أدلى بها المتهم.

وتقول الحكومة إن الايداع ما هو إلا "إيداع أولي" وإنها تخطط لتوجيه المزيد من التهم لأبو ختاله.

وفي هذا السياق، يقول ايريك لويس، وهو محامٍ يعني بمتهمي الارهاب، إن ضعف الأدلة في إيداع يهدف الى مواصلة الاعتقال، ولا يشير الى ضعف أدلة الحكومة.

ويضيف: "معيار الأدلة التي تحتاجها القاضية الآن للاستمرار في السماح للحكومة باعتقال أبو ختاله غير عالي، و من غير المعهود أن تقدم الحكومة كل أدلتها في هذه المرحلة المبكرة".

ويتوقع لويس أن تقوم الحكومة بإعادة اتهام أبو ختاله بجرائم أخرى لاحقاً، قد تتضمن القتل. ويضيف: "الحكومة قدمت دلائل كافية تسمع باعتقاله وإحضاره إلى الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع أن تقدم لائحة اعتقال منقحة أخرى".

ونقلت صحيفة "وشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الدلائل ضد أبو ختاله تتضمن إفادات شهود عيان بالإضافة إلى صور وفيديوهات من الاعتداء على القنصلية.

هذا وقد تعرضت الحكومة لانتقادات من قبل بعض الجمهوريين الذين ارادوا نقل أبو ختاله لجوانتانامو. لكن قرار محاكمته في محاكم فدرالية لم يكن فقط سياسا، أي أنه نابع عن رغبة الإدارة بإغلاق معتقل جوانتانامو، كما يقول المراقبون.

وفي هذا السياق، يوضح ويلز بينيت، وهو محامي يكتب عن قضايا الاأن الوطني في موقع "لوفير"، أن نقل أبو ختاله الى كوبا لم يكن واردا حيث أن "الجماعة التي ينتمي لها ختاله ليست من ضمن الجماعات التي يسمح القانون بمحاكمتها بالمحاكم العسكرية"، فالمحاكم العسكرية تقتصر على متهمي تنظيم القاعدة تحديدا.

وستستمر جلسات ما قبل المحاكمة في هذه القضية الأسبوع المقبل. وقد يواجه أبو ختاله عقوبة السجن مدى الحياة إن تمت إدانته، لكن من الوارد أن تقوم الحكومة بتوجيه اتهامات أكثر جدية له قد تحمل معها عقوبة الإعدام.