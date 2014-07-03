طرابلس تستعيد السلطة على مينائي رأس لانوف والسدر

قال رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبد الله الثني، الأربعاء، إن الحكومة توصلت لاتفاق مع زعيم للمحتجين الذين سيطروا على موانيء نفطية في شرق البلاد لتسليم المينائين الباقيين وانهاء حصار أصاب قطاع النفط في البلاد بالشلل.

وقال الثني إن الحكومة اصبحت تسيطر الآن على مينائي راس لانوف والسدر بدون استعمال القوة بعدما تم التوصل لإتفاق مع إبراهيم الجضران الذي شارك في الحرب ضد معمر القذافي في 2011 وسيطر على المرافيء النفطية قبل حوالي عام للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي لاقليم برقة الذي اعلن من جانب واحد في شرق ليبيا.

وأبلغ الثني مؤتمرا بميناء راس لانوف بثه التلفزيون أن الحكومة نجحت في إبرام إتفاق لحل الأزمة النفطية وانها تسلمت الأربعاء المينائين النفطيين راس لانوف والسدر معلنا "نهاية أزمة النفط".

وكان متحدث باسم الجضران أعلن ليل الثلاثاء عن اتفاق لتسليم المينائين كبادرة على "حسن النوايا" تجاه البرلمان الليبي المنتخب حديثا.