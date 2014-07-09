لائحة اتهام أميركية جديدة ضد متهم بنغازي

ستقوم الحكومة الأميركية بتوجيه لائحة اتهام اكثر جدية ضد المتهم الرئيسي في اعتداء بنغازي، لكن ذلك لن يأتي على الاغلب قبل الجلسة الاجرائية المقبلة في التاسع من سبتمبر، حسب ما قال محامي الحكومة في محكمة فدرالية في واشنطن، أمس الثلاثاء.‬‬

ويأتي هذا بعد جلسةٍ الاسبوع الماضي التي قالت فيها محامية المتهم الليبي احمد ابو ختاله إن التهم والحقائق التي كشفت عنها الحكومة في ذلك الوقت لا تشير الى مسؤوليةٍ مباشرة لموكلها في مقتل السفير الاميركي السابق كريس ستيفينز وثلاثة اميركيين آخرين. ‬

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وتشمل التهم حتى الآن التآمر لتنفيذ الاعتداء على المنشأة الاميركية في بنغازي في الحادي عشر من سبتمبر عام 2012. وتقول الحكومة في ايداعها إن المتهم ابوختاله ينتمي لمنظمة ارهابية.‬

لكن محامية المتهم ميشيل بيترسون كانت قد قالت الاربعاء في اشارة على شح الحقائق: "ما نعرفه بالفعل هو ان ابو ختاله له تاريخ معروف كعضو في جماعة قاتلت النظام الليبي السابق"، اي انه كان يعمل لنفس هدف الادارة الاميركية.‬

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ويقول خبراء انه ليس غريبا ان تقوم الحكومة بإعادة توجيه اتهامات أكثر جدية للمعتقل قد تشمل القتل وتحمل معها عقوبة الإعدام.

ويؤكد مصدر في وزارة العدل لـ "العربية.نت" أن استراتيجية الحكومة "ليست مثل لعبة داما، بل هي لعبة شطرنج"، في اشارة الى عدم كشف الحكومة عن اوراقها في هذه الفترة المبكرة من المحاكمة.

وتابع المصدر: "‬الولايات المتحدة ما كانت لتحضر ختاله من ليبيا الى هنا ان لم تكن واثقة بالدلائل التي تمتلكها".‫‬

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‬و ‫دخل المتهم قاعة المحكمة الثلاثاء وهو يرتدي لباس المعتقلين الاخضر، حيث كانت قاضية فدرالية قد اقرت بطلب الحكومة بالاستمرار في اعتقاله اثناء الجلسات الاجرائية لمحاكمته بدلا من اطلاق سراحه بكفالة. لحية وشعر المتهم الرماديين الطويلين جعلاه يبدو اكبر من سنواته الثلاثة والاربعين.

ابوختاله استمع الى اجراءات المحكمة بهدوء وعبر ترجمة للغة العربية تمت من خلال سماعة.

وكان ابوختاله قد طلب في الجلسة الماضية ومن خلال محاميته توفير وجبات طعام حلال ليتناوله اثناء اعتقاله.‬

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و كانت بعض الاطراف القانونية قد شككت في مدى حكمة الحكومة في اختيار المحكمة الفدرالية في واشنطن كموقع للمحاكمة بدلا من المحكمة الفدرالية في جنوب نيويورك او في الكساندريا في فرجينيا وهما محكمتان لهما خبرة في قضايا الارهاب.

كما شكك بعض المراقبين في قدرة الحكومة على اقناع هيئة محلفين ستضم الكثير من الأفارقة الاميركيين بالتصويت لصالحهم، حيث ان الافارقة الاميركيين يشكلون اغلبية كبيرة من سكان العاصمة، وهم في العادة يشككون في اجهزة الامن.

لكن وزارة العدل دافعت عن قرارها قائلة في نشرة اصدرتها جاء فيها أن المحكمة الفدرالية في واشنطن تعالج اكثر من 150 محاكمة تتعلق بالإرهاب الدولي في أي لحظة ما.