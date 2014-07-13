تعليق الملاحة الجوية بمطار طرابلس واشتباكات مسلحة

شهد محيط مطار طرابلس في العاصمة الليبية اشتباكات بين جماعات مسلحة محسوبة على الاسلام السياسي وبين كتائب الزنتان التي تسيطر على المطار مما ادى إلى تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار. كما اسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة على الاقل واصابة احد عشر آخرين.



إندلعت المواجهات عندما حاول مسلحون ينتمون لما يسمي بغرفة عمليات ثوار ليبيا التي أعلنت مسئوليتها عن الهجوم وغيرها من الكتائب المسلحة إقتحام المطار والسيطرة عليه وعلى المقار الأمنية المحيطة به



حيث أفاد شهود عيان ومصدر ملاحي في المطار أن قذائف أنفجرت في محيط المطار أعقبتها إشتباكات بين المهاجمين وقوات أمن المطار التي أعلنت لاحقا أنها تمكنت من دحر الهجوم والتصدي للمهاجمين



كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن عدة صواريخ أصابت محيط المطار. وشوهد دخان كثيف يتصاعد فوق ما قيل إنه منطقة وقوف السيارات قبالة الصالة الرئيسية للمطار.



مراقبون أعربوا عن إعتقادهم أن محاولة السيطرة على مطار طرابلس الدولي جاءت بعد نداءات اطلقتها جماعات اسلامية على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو الى طرد ثوار الزنتان السابقين من المواقع التي يسيطرون عليها في العاصمة طرابلس منذ الإطاحة بنظام القذافي



وتسيطر ميليشيات من الزنتان الواقعة في شمال غرب ليبيا على منطقة المطار منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 .