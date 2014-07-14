الأمم المتحدة تنقل بعض موظفيها الدوليين من ليبيا

قالت الأمم المتحدة، يوم الأحد، إنها نقلت بشكل مؤقت بعضا من موظفيها الدوليين من ليبيا بعد اندلاع قتال عنيف بين ميليشيات متناحرة من أجل السيطرة على مطار ليبيا الرئيسي.

وأدى هذا القتال إلى سقوط ما لا يقل عن سبعة قتلى، ووقف كل الرحلات الجوية في أسوأ أعمال عنف في العاصمة الليبية منذ ستة أشهر.

وقال فرحان الحق، المتحدث باسم الأمم المتحدة "بوسعنا تأكيد حدوث نقل مؤقت لأسباب أمنية".

ولم تستبعد مصادر بالأمم المتحدة القيام بنقل مؤقت لكل الموظفين الدوليين المتبقين في ليبيا إذا استمر تدهور الوضع الأمني، وقال مصدر بالأمم المتحدة إن عدد موظفي الأمم المتحدة "قلص بشكل كبير".

ولبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا (يونسميل) نحو 200 موظف وطني ودولي، وذلك حسب موقعها على الإنترنت.