ليبيا..استئناف الرحلات بمطار مصراتة ومعيتيقة العسكري

أعلنت السلطات الليبية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، استئناف الرحلات في مطار مصراتة وفتح مطار معيتيقة قرب طرابلس لتعويض إغلاق مطار العاصمة الليبية منذ الأحد بسبب أعمال عنف.

وأعلنت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني في بيان، استئناف الرحلات الداخلية والدولية في مطار مدينة مصراتة، على بعد 200 كلم شرق طرابلس، وفي مطار معيتيقة العسكري في الضاحية الشرقية للعاصمة.

وسيتيح فتح هذين المطارين عودة آلاف الليبيين المحتجزين منذ الأحد في مطارات عدة بالعالم.

ومطار معيتيقة قدرته محدودة، ويستخدم غالبا لرحلات الشخصيات المهمة أو العسكرية، لكن ميليشيات إسلامية تسيطر عليه منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وكان مطار مصراتة الدولي أغلق الاثنين لـ"دواع تقنية" بعد إغلاق مطار طرابلس الأحد إثر مواجهات دامية.

واندلعت المواجهات، الأحد، بعد هجوم شنته ميليشيات إسلامية أطلقت عشرات الصواريخ على المطار الدولي الذي تسيطر عليه منذ 2011 كتائب مناهضة للإسلاميين.

وأصيبت منشآت وعشر طائرات بأضرار في المطار، الذي أغلق لثلاثة أيام بسبب استمرار المعارك، لكن استئناف الرحلات لن يكون ممكنا إلا "خلال أسابيع عدة وربما أشهر"، بحسب مصدر ملاحي.

والاثنين والثلاثاء، استمر العمل في مطارين فقط في ليبيا، هما مطارا البيضاء وطبرق بشرق البلاد.