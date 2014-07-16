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هجوم مسلح على مكتب وزير ليبي

المصدر: العربية.نت
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تعرض مكتب وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية الموقتة الهادي هنشير، ليلة الثلاثاء الأربعاء، لهجوم شديد على يد مسلحين، بحسب ما أفادت صحيفة "الوسط" الليبية.

وقال الوزير إن المكتب تعرَّض إلى عملية تخريب كبيرة جداً، أوقعت خسائر مادية كبيرة بالمكتب، وتسببت في إتلاف كامل للأجهزة والمعدات.

وأضاف هنشير أن الهجوم تم باستخدام أسلحة نارية، مما تسبب في خسائر فادحة بالمكتب.

وأكد الوزير في رسالة وجهها مكتبه إلى وكالة الأنباء الليبية، أن "مثل هذه الأعمال التخريبية ورسائل التهديد لن تثنيه عن ممارسة مهامه واستمراره في العمل لإنجاز كل المهام التي كُلِّف بها لخدمة الوطن والمواطنين خاصة المشاريع المتعلقة بتوفير المياه لكل الليبيين".

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