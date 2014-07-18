ليبيا.. اتفاق لتسليم مطار طرابلس لقوة محايدة

تحدثت أنباء لـ"العربية" عن التوصل إلى تهدئة لوقف إطلاق النار في مطار طرابلس في ليبيا وما حوله برعاية أعيان طرابلس.

وينص الاتفاق الذي أكده الجانبان المتنازعان على وقف لإطلاق النار وتسليم المطار ومنشآته لقوة محايدة تديره.

وتأتي هذه التهدئة بعد أيام من القتال الضاري بين مجموعات مسلحة على المطار.

وأغلق المطار يوم الأحد الماضي، عندما اندلعت مواجهات بعد هجوم شنته ميليشيات أطلقت عشرات الصواريخ على المطار الدولي الذي تسيطر عليه منذ 2011 كتائب ثوار الزنتان.

ومن نيويورك طلب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز الخميس مساعدة الأمم المتحدة في تدريب قوات الأمن في ليبيا، محذرا من أن بلاده على وشك الانهيار، وكان الوزير الليبي يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي أثناء مشاورات في جلسة مغلقة حول الوضع في ليبيا.

