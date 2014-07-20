طرابلس: 47 قتيلا في معارك عنيفة بالمطار الدولي

قالت وزارة الصحة الليبية إن أكثر من 47 قتيلا سقطوا في أسبوع من المعارك في مطار طرابلس الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية مساء الأحد أن الاشتباكات الدائرة منذ 13 تموز/يوليو بين ميليشيات متناحرة للسيطرة على مطار طرابلس أوقعت أكثر من 47 قتيلا و120 جريحا.



وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان هذه الحصيلة لا تتضمن الضحايا الذين سقطوا في اشتباكات الاحد والتي تعتبر الاشد ضراوة منذ اندلاع المعارك، ولا تتضمن كذلك الحالات التي تم اجلاؤها الى مستشفيات ميدانية ولم توثق في سجلات المستشفيات.



وبحسب مسؤول محلي فان المعارك التي دارت الاحد أوقعت خمسة قتلى مدنيين على الأقل.

وذكر مسؤول في أمن المطار وشهود عيان لوكالة "فرانس برس" أن معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة دارت الأحد بين مجموعات مسلحة متناحرة تتواجه منذ أسبوع للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وقال مسؤول أمن المطار الجيلاني الداهش إن "المطار تعرض صباح الأحد لهجوم بقذائف الهاون والصواريخ ومدفعيات دبابات"، مؤكداً أنه "الهجوم الأعنف" منذ بداية الاشتباكات، وأوضح أن طائرة ليبيا في المدرج تحترق.

وتظهر صور وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي طائرة تابعة لشركة الطيران الليبية تحترق بينما ترتفع سحابة دخان فوق المطار.

وقال الداهش إن كتائب ثوار الزنتان يتصدون لهجوم شنته مجموعة من مدينة مصراتة المنافسة وجماعات إسلامية أخرى في غرب طرابلس.

ولم يتمكن من توضيح ما إذا كان سقط ضحايا.

وقال سكان منطقة قريبة من المطار إن معارك "عنيفة جداً" تدور، موضحين أنهم رأوا دبابات تشارك في القتال.

وكانت معارك جرت الجمعة بين مجموعات مسلحة حول المطار بعد بضع ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار بين ميليشيات تتحارب منذ أسبوع من أجل السيطرة على المطار.

ومطار طرابلس مغلق منذ الأحد بعد هجوم شنته ميليشيات إسلامية لطرد كتائب ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه منذ 2011 مع مواقع أخرى عسكرية ومدنية في جنوب العاصمة الليبية.

ومنذ اندلاع أعمال العنف الأحد سقطت عشرات القذائف على المطار والحقت أضراراً بالمنشآت وبأكثر من عشر طائرات ليبية.