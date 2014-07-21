مسلحون يقطعون رأس عامل فلبيني في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الاثنين، أن عناصر ميليشيا في ليبيا قطعوا رأس عامل فلبيني "لأنه غير مسلم"، حسب مانيلا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، شارل خوسيه، أن عامل البناء الفلبيني اختطف في 15 يوليو الحالي، وعثر على جثته في مستشفى في 20 يوليو.

وتابع أنه "تم توقيف السيارة التي كان يقودها عند أحد الحواجز، وكان داخلها ثلاثة أشخاص، ليبي وباكستاني وفلبيني، وتم اختياره من بينهم لأنه غير مسلم".

وتفاوض الخاطفون في البداية مع الشركة التي يعمل بها حول فدية من 160 ألف دولار، ولكنهم عادوا وأبلغوها في 20 يوليو بالذهاب إلى مستشفى بنغازي.

وعثر على الجثة في المستشفى، وكانت بدأت بالتحلل، ما يشير إلى أن الخاطفين قتلوا العامل الفلبيني أثناء التفاوض على الفدية، وفق خوسيه.

وأشار إلى أن الحادث دفع الفلبين إلى أن تأمر 13 ألفا من مواطنيها بمغادرة ليبيا، موضحا أن بوسعهم المغادرة برا عبر التوجه إلى مصر أو تونس.

وقدم حتى الآن 207 فلبينيين بطلب الإجلاء، وستتم إعادتهم إلى مانيلا فور انتهاء السفارة الفلبينية من إجراءات سفرهم.