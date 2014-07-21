معركة مطار طرابلس: تدمير 21 طائرة بملياري دولار

أفادت مصادر قناة "العربية" بأن قوات الجيش الليبي، بقيادة اللواء خليفة حفتر، قامت، اليوم الاثنين، بتدمير رتل من الآليات العسكرية لتنظيم "أنصار الشريعة"، كان يحاول السيطرة على مطار بنينا في بنغازي.

تزامنت اشتباكات المطار مع قصف الطيران الحربي لمواقع لتنظيم "أنصار الشريعة" في غرب بنغازي.

وتأتي تطورات بنغازي فيما لم تحسم بعد معركة المطار في طرابلس بين ميليشيات متشددة وكتائب الزنتان.

وتحدثت الأنباء عن سقوط 47 قتيلا في المعركة المستمرة منذ أسبوع للسيطرة على مطار طرابلس، إضافة إلى تدمير 21 طائرة بقيمة وصلت إلى نحو ملياري دولار.

كما أعلنت مصادر محلية مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص من سكان حي قصر بن غشير المجاور للمطار، إثر سقوط قذائف على مسكنهم خلال اشتباكات الأمس.

وكان وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، قد طالب مجلس الأمن الدولي بمساعدة ليبيا في تشكيل قوات تمكنها من حماية البنى التحتية الأساسية، لاسيما المطارات والمنشآت النفطية.

وحذرت الرسالة الليبية المجتمع الدولي من تحول البلاد لدولة متداعية بين أيدي مجموعات متطرفة وزعماء حرب والعواقب الوخيمة في حال وصول الأمور إلى هذا السيناريو.