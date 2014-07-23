ليبيا.. تسليم السلطة إلى البرلمان الجديد في 4 أغسطس

حدد المؤتمر الوطني العام الرابع من أغسطس موعدا لتسليم السلطة إلى البرلمان الجديد الذي انتخب في 25 يونيو، وذلك وفقا لنص قرار نشره المؤتمر الأربعاء على موقعه.

وجاء في النص: "يحدد يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس موعدا للتسلم والتسليم وبين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية"، وذلك بحسب قرار وقعه رئيس المؤتمر نوري ابو سهمين.

وسيقرر مكان المراسم وتاريخ الجلسة الأولى للبرلمان في وقت لاحق، بحسب النص.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن هزيمة للتيارات الإسلامية في مواجهة التيارات الليبرالية.

واتهمت قوى سياسية المؤتمر الوطني السابق بالخضوع لتأثير جماعات متطرفة.