ليبيا.. قتلى وجرحى في اشتباكات بطرابلس وبنغازي

ذكرت مصادر أمنية ليبية اليوم الأربعاء، أن 4 قتلى و24 جريحاً سقطوا في صفوف المليشيات الإسلامية جرّاء الاشتباكات التي دارت بمعسكر النقلية جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت، أمس الثلاثاء أن 20 شخصا، على الأقل قتلوا في اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

ومن جهة ثانية لقي 3 عمال مصريين مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء الاشتباكات الواقعة بحي مشروع الهضبة الزراعي جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وذكر مصدر أمني أن العمال الثلاثة سقطوا أثناء قصف المنطقة بصواريخ غراد، وإصابة مخزن يُقيمون به.

يُشار إلى أن حي مشروع الهضبة السكني وأحياء أخرى جنوب طرابلس تشهد منذ أيام اشتباكات مُسلحة بين ميلشيات إسلامية مسلحة قادمة من مدينة مصراتة الساحلية شمال البلاد وثوار الزنتان التي تسيطر على المطار منذ العام 2011 .