الخارجية الألمانية تحث مواطنيها على مغادرة ليبيا

دعت وزارة الخارجية الألمانية جميع مواطنيها الموجودين في ليبيا إلى مغادرتها فوراً بسبب استمرار المعارك بين تشكيلات مسلحة متنافسة.

كما حذرت الخارجية، في بيان لها على الإنترنت، بقوة من السفر إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الوضع هناك "مرتبك وغير مستقر للغاية".

وتحدثت الوزارة عن تنامي مخاطر حوادث الخطف بالنسبة للأجانب في كل أنحاء البلاد، ولاسيّما في المدن الكبرى مثل بنغازي ودرنة.

وسحبت الولايات المتحدة طاقم بعثتها الدبلوماسية من طرابلس أخيرا بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وفي ردها على سؤال عن إمكانية قيام برلين بخطوة مماثلة، قالت ناطقة باسم الخارجية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية: "نحن نراقب الموقف باهتمام بالغ" دون أن تذكر تفاصيل تتعلق بالاحتياطات الأمنية.