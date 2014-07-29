الغرب يضع سيناريو "عاجلاً" لإجلاء رعاياه من ليبيا

قال مصدر حكومي، اليوم، إن بلاده فرنسا بدأت استعداداتها لإجلاء رعاياها من ليبيا بعد تدهور الأوضاع في هذه الأخيرة.

ورغم أن سيناريو إجلاء الرعايا لم يكتمل بعد، فإنه سيتم تحديد طرق تنفيذ العملية التي ستجري بحرا بعد ظهر اليوم، بحسب المصدر نفسه.

وكانت باريس طلبت، الاثنين، من رعاياها الموجودين في ليبيا مغادرتها، وعددهم أقل من 100 شخص.

كما طلب منهم التواصل بأسرع وقت ممكن مع السفارة الفرنسية في طرابلس. ومن المفترض أن تحصل عملية الإجلاء في أسرع وقت على متن سفينة تابعة للبحرية.

ومثلما فعلت فرنسا، طلبت دول أوروبية عدة، من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، من مواطنيها مغادرة ليبيا.

من جهتها، أعلنت إيطاليا، الاثنين، أنها سهلت مغادرة 100 من رعاياها ومواطني دول أخرى عبر طائرة عسكرية إيطالية، ثم عبر البر عن طريق تونس.

وتأزمت الأوضاع في ليبيا أكثر خلال الأيام السابقة، خاصة حول مطار طرابلس، حيث تشتد المعارك بين الميليشيات المتنافسة والمستمرة منذ منتصف يوليو، والتي سقط ضحيتها حتى الآن حوالي 100 قتيل.

بدورها، أجلت الولايات المتحدة، السبت، كل الموظفين من سفارتها في ليبيا برا إلى تونس بمساعدة الجيش الأميركي.

في ما أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها سترسل طائرة إلى ليبيا لإجلاء رعاياها بسبب الوضع الأمني والاشتباكات التي تشهدها العاصمة (طرابلس) وضواحيها.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل، خلال تصريح صحافي اليوم، إن وزارة الدفاع سترسل طائرة لإجلاء الرعايا الإسبان الراغبين في مغادرة ليبيا وأعضاء السفارة الإسبانية. ويبلغ عدد الجالية الإسبانية في ليبيا 150 شخصا، إضافة إلى 19 دبلوماسيا وراهبتين.