فيديو... لحظة قفز طيار طائرة حربية ليبية

أعلن الجيش الليبي عن تحطم طائرة عسكرية ليبية، الثلاثاء، في بنغازي شرق ليبيا التي تشهد مواجهات عنيفة.

وتمكن الطيار من القفز عبر المظلة وهو بخير، كما قال العميد الركن صقر الجروشي، قائد العمليات الجوية في الجيش الليبي.

وبحسب شاهد، فإن الطائرة انفجرت عند ارتطامها بالأرض، ولم يعرف بعد ما إذا كان الانفجار أوقع ضحايا.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم غرفة عملية الكرامة، محمد الحجازي، لوسائل اعلام محلية أن إحدى مقاتلات سلاح الجو الليبي من نوع «ميغ» سقطت بسبب عطل فني في المحرك.

وقال الحجازي إن الطيار قفز بالمظلة بعد أن قام بتوجيه الطائرة إلى أرض خلاء حتى لا تسقط على المواطنين، موضحًا أنها سقطت بمنطقة الكويفية - بودزيرة، دون خسائر بشرية وإن الأضرار مادية فقط.