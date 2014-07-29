قاضٍ فيدرالي: ليبيا تدفع التكاليف القانونية لأبوأنس

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر رسمية أميركية أن الحكومة الليبية تدفع التكاليف القانونية للمتهم نزيه عبدالحميد الرقي، المعروف بأبوأنس الليبي، والمتهم بتورطه في تفجيرين لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا شرق إفريقيا عام ثمانية وتسعين.

وأعلنت الصحيفة أن قاضيا فيدراليا كشف الأسبوع الماضي في جلسة مغلقة عن أسماء من يساعدون أبوأنس من قبل السلطات الليبية دون صدور أي نفي أو تأكيد من هذه الأخيرة حول تلك المعلومات.

وكان محامي أبو أنس الليبي قد طلب من المحكمة إبقاء هذه المعلومات سرية، إلا أن الادعاء اعترض على ذلك.

علما أن عناصر الـ"إف بي آي" الأميركية ألقوا القبض على أبوأنس الليبي في أكتوبر الماضي في طرابلس، واقتادوه إلى الولايات المتحدة للتحقيق معه حول التفجيرين ومحاكمته.

من جانب آخر، طالب الرئيسان الأميركي والفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيسا الوزراء الإيطالي والبريطاني بدور أكثر أهمية للأمم المتحدة في الأزمة الليبية تبعا لبيان صادر في برلين.

البيان أشار إلى اتفاق الزعماء الخمسة خلال مكالمة هاتفية، على الدور الأساسي الذي ينبغي أن تضطلع به الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية لإحلال الاستقرار في ليبيا.

وأكد البيان ضرورة وقف إطلاق النار فورا بين الميليشيات في طرابلس.