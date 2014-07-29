ليبيا.. الحكومة تأمر الجيش وباقي الأطراف بوقف القتال

طالبت الحكومة الليبية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك"، جميع الأطراف بوقف إطلاق النار فوراً.

وأمرت الحكومة جميع الوحدات التابعة للجيش الليبي بإيقاف القتال، كما طلبت الحكومة من "مجلس شورى ثوار بنغازي" أن يلتزم بذلك.

يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، يُرافقه وزير الداخلية صالح مازق، وصلا أمس الاثنين إلى مدينة البيضاء في زيارة لم تعلن تفاصيلها.

وفي سياق آخر، نشرت وزارة الداخلية الليبية بياناً على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تناولت فيه موضوع حريق خزانات الوقود على طريق المطار بطرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها "وفرت 18 سيارة إطفاء مجهزة بكامل طاقمها ودخلت صباح اليوم إلى موقع الحريق"، نافيةً "للأنباء التي ذكرت أن هناك طائرة إيطالية تواجدت للمساهمة في إطفاء الحريق".

وتابع البيان: "وبعد أن كادت فرق الإطفاء تسيطر بالكامل على الحريق تعرضت إلى إطلاق النار مما أجبرها على مغادرة المكان، على أن تعود صباح يوم الغد لإكمال عملها".

وشددت الوزارة على ضرورة "أن تتوقف الاشتباكات بالمنطقة حتى تستكمل أعمال الإطفاء"، مؤكدةً أنه "لا يوجد الآن خطر حقيقي على المنطقة من انفجار لمستودع طريق المطار إلا في حالة استهدافه من جديد".