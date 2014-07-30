باريس: إجلاء رعايا فرنسيين وبريطانيين من ليبيا

أجلت فرنسا، الأربعاء، 47 فرنسيا وبريطانيا من ليبيا عبر البحر، وفق ما أعلن مسؤولون فرنسيون.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لو فول للصحافيين، إنه تم بحث قضية "إعادة الفرنسيين" من ليبيا خلال اجتماع الحكومة، مشيرا إلى أن فرنسا "أعادت في الوقت ذاته مواطنين بريطانيين".

ووفق مصدر دبلوماسي، فإن الجيش الفرنسي أجلى 40 فرنسيا، من بينهم سفير باريس، إضافة إلى سبعة بريطانيين.

وكانت باريس طلبت، الاثنين، من رعاياها الموجودين في ليبيا مغادرتها، وعددهم أقل من 100 شخص.

كما طلب منهم التواصل بأسرع وقت ممكن مع السفارة الفرنسية في طرابلس.

ومثلما فعلت فرنسا، طلبت دول أوروبية عدة، من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، من مواطنيها مغادرة ليبيا.

من جهتها، أعلنت إيطاليا، الاثنين، أنها سهلت مغادرة 100 من رعاياها ومواطني دول أخرى عبر طائرة عسكرية إيطالية، ثم عبر البر عن طريق تونس.