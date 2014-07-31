إخوان ليبيا: قصف مطار طرابلس.. عمل مشروع

قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، إن الهجوم على مطار "طرابلس الدولي" عمل مشروع، لأنه يأتي ردا على الهجوم الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر على الجماعات المسلحة الإسلامية في شرق ليبيا.

ويعتبر تصريح صوان أول إشارة إلى تأييد جماعة الإخوان المسلمين لقصف مطار طرابلس الدولي، وخزانات الوقود التابعة لشركة البريقة التي خرج حريقها عن السيطرة، كما يعكس تعاطف حزب العدالة والبناء مع الجماعات الإسلامية المتطرفة في شرق ليبيا.

وكان حزب العدالة والبناء قد أصدر بيانا شجب فيه البيان الصادر عن محمد الزهاوي قبل عدة أسابيع.

