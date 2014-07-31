إسبانيا تجلي "مؤقتاً" العاملين بسفارتها في ليبيا

أعلنت إسبانيا الخميس، إجلاء مؤقت للعاملين في سفارتها في العاصمة الليبية بعد يومين على إجلاء 37 إسبانيا وأقاربهم بناء لطلبهم، بسبب تدهور الأوضاع في ليبيا والحرب الدائرة هناك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "اتخذت مدريد قرارا بإجلاء السفير والعاملين في السفارة الإسبانية في طرابلس بشكل مؤقت، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية. موضحة أن السفارة لن تغلق، وأن القائم بالأعمال سيتولى الأمور فيها.

وقالت الوزارة "إسبانيا واثقة من أن نهاية حالة انعدام الاستقرار في ليبيا باتت قريبة، وتجدد دعوتها لوقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

وأكدت مدريد "دعمها للبرلمان الجديد والتزامها بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الديموقراطية والاستقرار في البلاد".

ولا يزال حريق ضخم اندلع نتيجة إطلاق صواريخ، مشتعلا منذ 4 أيام في مستودع لتخزين الوقود في طرابلس، التي تشهد معارك منذ 13 من الشهر الجاري، هي الأكثر عنفا منذ 3 سنوات، وأوقعت حوالي 100 قتيل. كما تم إجلاء حوالي 50 فرنسيا وبريطانيا عن طريق البحر.

