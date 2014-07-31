مدير الخطوط الليبية بمصر ينفي سرقة طائرات

نفى محمد الجارح، المدير الإقليمي للخطوط الجوية الليبية لدى مصر، ما تردد عن سرقة أو اختطاف 11 طائرة ركاب مدنية في طرابلس وأن الشركة تنظم 17 رحلة طيران أسبوعيا بين مطارات القاهرة والإسكندرية بمصر ولا برق ومعيتيقة في ليبيا.

وقال الجارح، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن أسطول الخطوط الليبية يتكون من 17 طائرة ويعمل بحوالي 60% من طاقته، حيث يتم استخدام 10 طائرات منه بشكل طبيعي بينما تتواجد سبع طائرات بمطار طرابلس بعضها تعرض لتلفيات نتيجة العمليات المسلحة فيه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطير إلا بعد إجراء عمليات الصيانة الخاصة بها.

وأشار إلى أن هذه الطائرات لم تتعرض للاختطاف أو السرقة ولذلك فلا مخاوف من قيام البعض باستخدامها لاستهداف الدول المجاورة كما جاء في بعض وسائل الإعلام.

وقال: إنه بعد توقف حركة الطيران في مطاري طرابلس وبنغازي قامت الشركة بتنظيم رحلات بين مطاري القاهرة والإسكندرية في مصر ومطاري "لابرق" القريب من بنغازى ومعيتيقة القريب من طرابلس بمعدل رحلة يوميا من "معيتيقة" إلى القاهرة وثلاث رحلات أسبوعيا إلى الإسكندرية وأربع رحلات أسبوعيا من مطار لابرق إلى القاهرة وثلاثة أسبوعيا إلى الإسكندرية.

وأوضح أن نسبة الامتلاء على الرحلات تصل إلى حوالي 75% من سعة الطائرات وذلك بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا بينما يقتصر السفر والوصول من وإلى مطار "لابرق" على الليبيين فقط دون الأجانب لعدم وجود منظومة جوازات بالمطار، حيث يتم حاليا إعداد منظومة جوازات تمهيدا لنقل الأجانب منه.