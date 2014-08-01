ليبيا.. الانفلات الأمني يهدد بانهيار القطاع الطبي

حذرت وزارة الصحة الليبية من انهيار كامل للخدمات الصحية في البلاد في حال بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه، خاصة مع إعلان الفيليبين عزمها سحب13 ألفاً من رعاياها، بينهم نحو 3 آلاف عامل في القطاع الطبي.

فالاضطرابات المتزايدة والخطر الذي يهدد العناصر الطبية الأجنبية يرجح مغادرتهم البلاد، بحسب مسؤولين لوكالة فرانس برس.

وأشعل قطع رأس عامل فلبيني في مدينة بنغازي على يد مسلحين مجهولين فتيل الأزمة مع الفلبين، التي أعلنت عن إجلاء رعاياها من هناك، كما أن اختطاف ممرضة فيليبينية في طرابلس واغتصابها زاد من إصرار مانيلا على إجلاء نحو 13 ألفاً من رعاياها، بينهم نحو ثلاثة آلاف عنصر طبي، وطبي مساعد من مختلف المرافق الصحية في ليبيا.

ويتخوف المسؤولون في ليبيا من أن تحذو الهند حذو الفيليبين ما يؤدي إلى إغلاق معظم المراكز الطبية، خاصة أن نسبة الهنود العاملين في القطاع الصحي الليبي تبلغ نحو عشرين في المئة، فيما لا تزيد نسبة الليبيين عن 18%، يضاف إليهم عدد قليل ممن تبقى من الراهبات الموجودات في ليبيا منذ عشرات السنين.

تحذيرات من أزمة صحية

وكشفت الأحداث الأخيرة عن النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي سواء في القطاع العمومي أو الخاص، والعجز في القدرة الاستيعابية والدوائية، إضافة إلى الموارد البشرية، التي يتكون معظمها من نساء تؤثر الاشتباكات في خروجهن من المنزل، إضافة إلى افتقار العناصر الطبية المساعدة تفتقر للمؤهلات الكافية بسبب تدني المستوي التعليمي في البلاد منذ أربعة عقود، كما أن الانفلات الأمني جعل من مخازن الأدوية هدفاً للقصف أو النهب.

من جانبها حذرت وزارة الصحة الليبية من الأزمة التي ستواجه البلاد هذه المرة صحيا، وطالبت مديري إدارات الشؤون الصحية في مختلف مناطق ليبيا ومديري المستشفيات والمراكز الصحية بالتنسيق وفق النطاق الجغرافي المتقارب، بحيث يتم توزيع العناصر الطبية الوطنية لغرض تغطية العجز المتوقع في حال سحب الفيليبينيين من البلاد، بحسب رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الوزارة عبدالرؤوف الكاتب.

وكان وزير الصحة الليبي أمر بمعالجة جرحى الأحداث في بنغازي وطرابلس، على نفقة الدولة، في كل من مصر وتونس والأردن وتركيا وإيطاليا واليونان وألمانيا.