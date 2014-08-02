اشتعال النيران في مستودع جديد للوقود في طرابلس

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حريقاً جديداً نشب في مستودع وقود رئيسي في طرابلس اليوم السبت، بعدما أصابت صواريخ أطلقتها إحدى الميليشيات الليبية أحد الصهاريج واشتعلت به النيران.

وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من الصهاريج التي تخزن بها احتياجات العاصمة من الوقود وتقع بالقرب من مطار طرابلس الدولي.

وقال محمد الحراري، المتحدث باسم المؤسسة، إن القتال الدائر منع رجال الإطفاء من مكافحة الحريق.

وأكد مصدر في الحماية المدنية أن خزاناً رابعاً نشبت فيه النار في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء على وشك إطفاء الحريق الذي اجتاح ثلاثة خزانات.

وقال هذا المصدر في وقت سابق إن الحريق يمكن أن تتم "السيطرة عليه قريباً جداً"، مؤكداً "أن خزاناً واحداً كان لا يزال مشتعلاً صباح السبت".

لكن المصدر أكد أنه إزاء كثافة المعارك غادر رجال الإطفاء الموقع السبت. وكان عمل الإطفاء تعرقل مراراً بسبب المعارك.

وبعد يوم هادئ نسبيا الجمعة استؤنفت المعارك السبت حول المواقع التي تسيطر عليها ميليشيات الزنتان وخصوصا المطار المغلق منذ بداية المعارك قبل نحو ثلاثة أسابيع. كما سجلت انفجارات قوية وإطلاق نار بعيد ظهر اليوم جنوب طرابلس.