ليبيا: انتخاب عقيلة صالح عيسى رئيسا للبرلمان

انتخب مجلس النواب الجديد في ليبيا، مساء الاثنين، عقيلة صالح عيسى، وهو مشرع مستقل من بلدة القبة بشرق البلاد، رئيساً له، بعد اجتماعه الرسمي الأول في بلدة طبرق المطلة على البحر المتوسط.

ويحل مجلس النواب الذي انتخب في يونيو الماضي محل المؤتمر الوطني العام، في بلد حولت فيه ميليشيات متنافسة أكبر مدينتين إلى ساحتي معارك خلال ثلاثة أسابيع من القتال.

وترشح تسعة نواب لمنصب الرئيس، لتنحصر الجولة الثانية بين أبوبكر مصطفى بعيرة، رئيس السن الذي حصل في الجولة الأولى على 54 صوتاً وعقيلة صالح عيسى الذي حصل على 46 صوتاً، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وذكرت الوكالة أنه وفي الجولة الثانية، حصل عيسى على 77 صوتاً من أصل 158 عضوا أدلوا بأصواتهم، بينما حصل منافسه، أبوبكر مصطفى بعيرة على 74 صوتاً.

وعيسى الذي يعتبر شخصية مغمورة هو قاض يؤكد أنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، وقد تقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.