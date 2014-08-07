مقتل 18 سودانياً جراء قصف صاروخي في ليبيا

قتل 18 سودانيا جراء قصف صاروخي عشوائي على مكان سكنهم في العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن الخرطوم أكدت أن الوضع حتى الآن لا يتطلب إجلاء الرعايا السودانيين، بحسب الإعلام الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الناطق باسم الحكومة، عمر محمد صالح، أن تقريرا قدم للحكومة أشار إلى أن "18 سودانيا قضوا نحبهم في حادثة واحدة تمثلت في سقوط صاروخ وقع عشوائيا في منطقة سكنهم في إحدى ضواحي طرابلس". ولم تحدد سونا متى حصل الحادث.

ونقلت الوكالة عن عمر قوله "إن التقرير أكد عدم وجود استهداف منظم ضد السودانيين في ليبيا، وأن السفارة السودانية بطرابلس لم تتلق أي طلب من أي سوداني لإجلائه إلى السودان". وأكد "استعداد الحكومة للتدخل الفوري وإجلاء المواطنين متى ما طلب منها ذلك".

وتشهد ليبيا منذ منتصف يوليو، اشتباكات عنيفة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس، واندلعت المعارك مجددا، الاثنين، في العاصمة كما في شرق البلاد. وأعلنت الفلبين، الثلاثاء، إرسال سفينة إلى ليبيا لإجلاء 700 من رعاياها.