ليبيا.. تجدد الاشتباكات بين الجيش و"أنصار الشريعة"

تجددت الاشتباكات، فجر الجمعة، بين عناصر من القوات الخاصة بالجيش الليبي ومقاتلي حركة أنصار الشريعة في بنغازي وطرابلس، رغم مناشدات سياسية بوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر إن الاشتباكات اندلعت في منطقتي السرتي وبنبنه، مشيرة إلى اشتراك طائرات حربية في قصف مواقع لمسلحي أنصار الشريعة.

وفي طرابلس، مازالت الاشتباكات مستمرة في محيط معسكر 27 التابع للجيش، بحسب شهود عيان.

وكان البرلمان الليبي الجديد قد قال إنه سيتصدى للميليشيات المتناحرة التي لا تلتزم بدعوته لوقف فوري لإطلاق النار، الذي قال إنه سيخضع لإشراف الأمم المتحدة إذا صدر قرار بذلك من مجلس الأمن.