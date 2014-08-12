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ليبيا.. اغتيال مدير الأمن في طرابلس بوابل من الرصاص

المصدر: طرابلس - فرانس برس
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أفاد مراسل "العربية" في ليبيا باغتيال مدير الأمن في طرابلس. وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا بعد ظهر الثلاثاء مدير أمن العاصمة الليبية طرابلس العقيد محمد سويسي بعد أن أمطروه بوابل من الرصاص شرق العاصمة، عقب خروجه من اجتماع أمني في منطقة تاجوراء، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إن "مسلحين مجهولين أمطروا العقيد محمد سويسي وأردوه قتيلاً بعد خروجه من اجتماع أمني مع المجلس البلدي لمنطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس بالرصاص". وقال إن العقيد سويسي أصيب بعدة رصاصات.

وأشار إلى أن "الجناة اختطفوا اثنين من مرافقي العقيد سويسي إلى مكان مجهول".

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