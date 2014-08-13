ليبيا.. كتائب مسلحة تستجيب لقرار وقف إطلاق النار

في مسعى لإنهاء الاقتتال الداخلي في ليبيا، أصدرت قيادة الجيش قراراً بوقف إطلاق النار في جميع المدن، حيث وجه رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبد السلام جاد الله العبيدي، أمراً إلى أركان القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود والمناطق العسكرية والتشكيلات والدروع التابعة لرئاسة الأركان بالوقف الفوري لإطلاق النار في جميع مدن ليبيا.

وأعلنت كل من كتيبة الصواعق واللواء الأول الالتزام بوقف إطلاق النار. في غضون ذلك، اغتال مسلحون مجهولون مدير أمن العاصمة الليبية طرابلس العقيد محمد سويسي، بعد أن أمطروه بوابل من الرصاص شرقي العاصمة، عقب خروجه من اجتماع أمني في منطقة تاجوراء بحسب مصدر أمني.