ليبيا.. تلويح أوروبي بمحاكمة مرتكبي أعمال العنف

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين برناندينو ليون مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا، في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار، مهددا بمحاكمة مرتكبي أعمال العنف في المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف الهجمات العشوائية التي تشهدها كل من طرابلس وبنغازي، والتي تطال المواطنين وممتلكاتهم، كما أكد أن مرتكبي هذه الأعمال سيحاكمون من قبل المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي تدخل ضمن إطار اختصاصها في ليبيا.

يأتي هذا في وقت تعم الفوضى في ليبيا تزامناً مع قصف صاروخي عنيف على مطار طرابلس والأحياء السكنية المجاورة له هو الأعنف منذ بدء الاشتباكات قبل شهر.

وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي في بلدية طرابلس، إن نحو ثمانية آلاف أسرة نزحت من المدينة منذ بدء الاشتباكات، مؤكدا تفاقم الوضع الإنساني وقلة الإمكانيات في طرابلس.