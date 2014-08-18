الجيش الوطني الليبي يتبنى قصف مواقع مسلحين بطرابلس

قال ضابط كبير يتبع اللواء السابق خليفة حفتر لـ"رويترز" إن قوات ليبية موالية لحفتر هي المسؤولة عن ضربات جوية في العاصمة طرابلس.

وقال صقر الجروشي قائد الدفاع الجوي لحفتر إن عملية الكرامة، وهي الحملة التي يشنها حفتر ضد الإسلاميين، تؤكد أنها نفذت ضربات جوية على بعض مواقع ميلشيات مصراتة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، تبنيه غارات جوية قصفت مواقع لمسلحين في طرابلس، فجر الاثنين. وقال الجيش إن الغارات استهدفت مواقع كانت تقصف مدنيين في طرابلس.

وفتحت الحكومة الليبية المؤقتة تحقيقاً في هوية الطائرات الحربية، وقالت إنها كلفت رئاسة الأركان وإدارة الاستخبارات لتقديم معلومات حول الحادثة.

وقال سكان إن طائرات حربية غير معروفة الهوية طارت فوق العاصمة الليبية طرابلس في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وسمع دوي انفجارات.

وقالت قناة تلفزيونية ليبية إن طائرات استهدفت مواقع في طرابلس يدور قتال بين الميليشيات للسيطرة عليها منذ شهر. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق على ذلك أثناء الليل.

وقال سكان في طرابلس إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات، ولكنهم قالوا إن سببها غير واضح، وساد الهدوء المدينة بعد ذلك.

وتبادلت ميليشيات من مدينة مصراتة ومقاتلون مرتبطون ببلدة الزنتان الغربية إطلاق النار من جديد، أمس الأحد، في مناطق بطرابلس.

وبعد ثلاثة أعوام من إنهاء حكم القذافي، فإن جهود ليبيا الهشة في السير نحو الديمقراطية قريبة من الفوضى. وأدى القتال على مدى شهر في طرابلس وبنغازي إلى مزيد من الاستقطاب للفصائل السياسية والميليشيات المتحالفة معها.

ولا تملك حكومة ليبيا الضعيفة جيشا وطنيا عاملا، وليست لها سيطرة تقريبا على طرابلس، ويعمل معظم المسؤولين من مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد حيث انعقد البرلمان الجديد هربا من العنف.

واندلع معظم القتال بسبب المطار الدولي في طرابلس الذي يسيطر عليه مقاتلون من الزنتان منذ أن اقتحموا العاصمة خلال حرب 2011.

وأجبرت المعارك الأمم المتحدة والحكومات الغربية على إجلاء دبلوماسييها مخافة أن تنزلق ليبيا إلى حرب أهلية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إنها "تأسف بشدة لعدم وجود استجابة للمناشدات الدولية المتكررة، ولجهودها الخاصة لأجل وقف فوري لإطلاق النار".

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد، برناردينو ليون، الذي سيباشر عمله رسميا في أول سبتمبر، إنه يسعى لإنهاء القتال وربما يتوجه إلى طرابلس في موعد لا يتجاوز الأسبوع المقبل.