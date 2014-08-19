ليبيا: إغلاق محطتي تلفزيون بعد سيطرة متطرفين عليهما

أغلقت السلطات الليبية، الثلاثاء، محطتي تلفزيون تابعتين للدولة عبر الطلب من إدارة النايل سات وقف البث، إثر سيطرة جماعات متطرفة عليهما خلال الاشتباكات في طرابلس، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي.

وقال المسؤول رافضا ذكر اسمه، إن "السلطات أغلقت التلفزيون الرسمي "ليبيا الوطنية" الذي تديره الحكومة المؤقتة، وقناة "ليبيا الرسمية" التابعة للبرلمان".

وأضاف أن رئيسي البرلمان والحكومة وقعا طلبا رفع إلى إدارة القمر الاصطناعي النايل سات بسبب انحياز المحطتين إلى جماعات متطرفة محسوبة على مدينة مصراتة وحلفائها.

وأوضح أن "إدارة القمر المصري النايل سات استجابت لطلب السلطات الليبية بغلقها المحطتين بعد طلب تقدمت به بهذا الخصوص".

وعزا المصدر قرار إغلاق المحطتين إلى "تغير نهجهما وتحريضهما على اقتتال الليبيين، وابتعادهما عن الخط الوطني".

وكان طارق الهوني تقدم مطلع الشهر الجاري باستقالته من منصبه كمدير لقناة "ليبيا الوطنية"، مبينا أن الاستقالة تأتي بعد "سيطرة جماعات متطرفة على القناة ومنعها من ممارسة دورها بشكل حيادي".

لكن ناظم الطياري، رئيس مجلس إدارة قناة "ليبيا الرسمية"، قال الثلاثاء، إن "قرار إغلاق القناة محاولة يائسة من مجلس النواب لقمع صوت الثورة وثوار السابع عشر من فبراير".

وتوعد الطياري بالاتصال بـ"جميع المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير والإعلام، لاستنكار هذا الفعل والعمل على تصحيحه".

يذكر أن محطتي التلفزيون شهدتا تغييرا ملحوظا في توجهاتهما، حيث أظهرتا خلال الأسابيع الماضية تأييدا صريحا لعملية "فجر ليبيا" بقيادة ثوار سابقين في مدن غرب ليبيا إلى جانب جماعت متطرفة في مصراتة ضد الجيش الوطني الليبي.