ليبيا.. تجدد العنف في طرابلس والأمم المتحدة تندد

تجددت المعارك في طرابلس بعد ساعات من إعلان مبعوث الأمم المتحدة عزمه زيارة ليبيا مطلع الأسبوع المقبل في محاولة للتوسط لوقف إطلاق النار.

وتدور معظم المعارك حول مطار طرابلس الدولي، إلا أن المعارك المنفصلة زادت وتيرتها في مدينة بنغازي شرق البلاد من تعقيد الوضع الأمني في ليبيا.

من جهتها نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بموجة العنف الجديدة، معبرة في الوقت ذاته عن قلقها الشديد جراء التدهور الأمني الخطير، على حد وصفها.

وعلى الرغم من المعارك، فإن مسؤولاً نفطياً ليبياً أكد تحميل ناقلة نفطية من ميناء السدرة الرئيسي.