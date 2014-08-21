الجيش الوطني الليبي يحقق تقدماً في معارك بنغازي

أحرز الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء خليفة حفتر، مساء أمس الأربعاء، تقدماً باتجاه وسط مدينة بنغازي، وسط معارك عنيفة مع "أنصار الشريعة".

وقصفت طائرات تابعة للجيش الوطني الليبي معاقل "أنصار الشريعة" لتسهيل تقدم الجيش على الأرض. كما أقامت قوات الصاعقة الليبية نقاط تفتيش في مناطق عدة من بنغازي خلال تقدمها.

وكانت مجموعات مرتبطة بتيارات إسلامية قد هاجمت منذ أسابيع عدة مواقع للقوات الحكومية، في محاولة للسيطرة على بنغازي وطرد الجيش والشرطة من المدينة.

وعلى إثر ذلك، أقدمت قوات خاصة وقوات من الجيش الوطني بقيادة حفتر، الذي كان قد أطلق "معركة الكرامة" ضد الميليشيات الإسلامية، على خوض معارك في محيط بنغازي.

وبالتزامن مع معارك بنغازي، شهدت معظم المناطق في طرابلس هدوءا حذرا مع اندلاع مناوشات في المطار الدولي، الذي تحاول فصائل متناحرة منذ أشهر السيطرة عليه.

وكانت ميليشيات ليبية أطلقت، الثلاثاء، صواريخ غراد على منطقتي الأندلس وقرقارش، لتقترب المعارك بين الميليشيات من قلب العاصمة.