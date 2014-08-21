تونس ومصر توقفان حركة الطيران مع ليبيا

قررت وزارة النقل التونسية إلغاء جميع الرحلات الجوية القادمة من مدن معيتيقة ومصراتة وسرت الليبية، حتى إشعار آخر، حسب بيان أصدرته اليوم الخميس ونشرته وسائل إعلام تونسية.

وأكدت الوزارة في البيان حرصها على "ضمان سلامة كل الليبيين خلال رحلة العودة الى بلادهم وفق معايير السلامة الدولية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة اليوم الخميس، غلق المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران والملاحة وتوقف حركة الطيران بين مطار القاهرة والمطارات الليبية الإقليمية بسبب الأوضاع الأمنية والقيام بطلعات جوية لضرب بعض المناطق في ليبيا وفق ما ذكرت جريدة "الدستور" المصرية.

وأضافت المصادر أن سلطات مطار القاهرة تلقت إعلان طيارين من المراقبة الجوية الليبية يفيد بغلق المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران، ما أدى إلى إلغاء رحلة الخطوط الجوية الليبية المغادرة من القاهرة إلى مطار معيتيقة القريب من طرابلس ورحلة الخطوط الإفريقية المتجهة إلى مدينة مصراتة الليبية.

