فقدان 170 مهاجراً غير شرعي قرب طرابلس ليبيا

فقد مئة وسبعون مهاجراً غير شرعي في البحر قرب العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أعلن عنصر من جهاز حرس الحدود الليبي.

وقال عبد اللطيف محمد ابراهيم إن المهاجرين الذين ينحدرون من جنوب الصحراء الإفريقية، كانوا على متن مركب غرق في البحر قبالة بلدة على بعد 60 كلم شرق طرابلس.

وأضاف "وجدنا على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ حطام المركب الخشبي الذي كان فيه نحو 200 مهاجر".

وتابع في اتصال هاتفي مع فرانس برس: "نجحنا في إنقاذ 16 شخصا وانتشلنا 15 جثة ولا زلنا نبحث عن 170 مهاجرا غير شرعي فقدوا في البحر".

وأوضح "يبدو أنهم أبحروا نحو الساعة الثالثة فجرا (..) لكن سريعا ما غرق المركب".

وتشارك سفينة واحدة لحرس الحدود في عملية البحث، بسبب نقص الامكانيات كما أضاف المصدر ذاته.

وقال مصور وكالة فرانس برس الذي وصل إلى مكان الكارثة إنه شاهد جثثا بينها جثة طفل ألبس طوق نجاة. ولم يكن بإمكان المصدر على الفور تقديم جنسيات الضحايا والناجين بدقة مكتفيا بالقول "يبدو أن بينهم صوماليون وإيرتريون".

ونشطت حركة الهجرة غير الشرعية من ليبيا باتجاه أوروبا وخصوصا إيطاليا، مستفيدة من ضعف المراقبة على السواحل الليبية.

