ليبيا.. طائرة مجهولة تقصف مواقع للميليشيات في طرابلس

أفادت مصادر خاصة بقناة "العربية" بقصف طائرات حربية مجهولة الهوية لمواقع ميليشيات تابعة لعملية "فجر ليبيا" التي تقودها ميليشيات متطرفة في طرابلس واستهدف القصف منصات صواريخ وسيارات عسكرية.

يذكر أن مسلسل الطيران سواء أكان عسكرياً أم مدنياً بات الآن هو بطل الأحداث الأول في ليبيا، فعلى المستوى العسكري فقد شنت طائرات حربية لم تعرف هويتها غارات جوية على مدى اليومين الماضيين استهدفت مواقع قوات "فجر ليبيا" في العاصمة طرابلس، وهي الغارات التي قالت عنها رئاسة أركان القوات الجوية إن طائرات أجنبية هي من نفذتها، فيما ردت القوات الموالية للواء المتقاعد حفتر سريعاً نافية ذلك ومؤكدة أنها هي من نفذت تلك الغارات.

غير أن بعض المحللين شككوا في مدى قدرة الطائرات القديمة الطراز العاملة في القوات الجوية الليبية ولحقت بها أضراراً بالغة أثناء الانتفاضة على نظام القذافي.

كما شككوا بأنها تستطيع القيام بهجوم ليلي وقطع مسافة ألف كيلومتر من الشرق وتنفيذ هجمات بدقة عالية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أدانت استمرار المعارك في طرابلس وبنغازي، لا سيما قصف الأحياء السكنية عشوائياً والمرافق العامة واستخدام الطيران في العمليات العسكرية.

الجدير بالذكر أن ليبيا تشهد معارك دامية بين الفرقاء منذ منتصف يوليو الماضي مما دفع البرلمان المنتخب إلى المطالبة بتدخل أجنبي لحماية المدنيين، قائلاً إن دعوته إلى إنهاء القتال في طرابلس وبنغازي لم تلق استجابة.